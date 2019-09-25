МВД: братья Магомедовы в 90-е были фигурантами дел о вымогательстве и похищении человека

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в 1993 году привлекались к уголовной ответственности за вымогательство и похищение человека. Об этом сообщил следователь в Мосгорсуде, где решается вопрос о продлении им ареста до 30 декабря.

"В 1993 году Магомедовы привлекались к уголовной ответственности по статьям о незаконном лишении свободы способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, сопровождающимся нанесением физических страданий (ч. 2 ст. 126 УК РСФСР), и вымогательстве (ч. 2 ст. 148 УК РСФСР)", - сказал представитель следствия. По его словам, данные обстоятельства характеризуют Магомедовых как способных на преступления.

Представитель МВД не уточнил фабулу старого уголовного дела в отношении братьев и чем закончилось предварительные следствие.

Тверской суд Москвы в марте прошлого года арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Артура Максидова. Им вменяется организация преступного сообщества и хищение 11 млрд рублей по девяти эпизодам преступлений.