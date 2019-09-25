СМИ: во Франции похитили компьютер с секретными военно-техническими данными

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Неизвестные похитили у сотрудника французской оборонной корпорации Thales два компьютера, в одном из которых находились секретные данные. Об этом сообщили в среду газета Parisien и Agence France-Presse (AFP). По их сведениям, украдены также электронный пропуск на одно из специализированных предприятий корпорации, записная книжка инженера и блокнот с его записями о рабочих заседаниях.

Вор в городе Морепа (западнее Версаля) проник в номер гостиницы Mercure, в котором остановился сотрудник корпорации. Дверь номера при этом была открыта без взлома. Инженер Thales в это время находился в ресторане гостиницы. Обнаружив в дальнейшем пропажу, он немедленно уведомил об этом полицию.

Как сообщил газете Parisien источник в следственных кругах, в первом из похищенных компьютеров находились данные личного характера. Во втором содержались сведения относительно разработки вооружений. По сведениям газеты, 60-летний инженер работал над проектами противолодочной обороны в DMS - филиале Thales, расположенном на юго-востоке Франции в научном городке Antipolis и ведущем разработку оборонных систем.

Представитель корпорации, к которому обратились журналисты Agence France-Presse, сообщил в связи с данным инцидентом, что все рабочие компьютеры сотрудников корпорации открываются только "с использованием нескольких паролей, что исключает несанкционированный доступ к данным". По сведениям Parisien, все содержимое компьютера было закодировано.

Полиция не исключает, что похищение было не простым воровством, а совершено с целью промышленного шпионажа либо по заказу какого-то заинтересованного в получении таких данных иностранного государства. Расследование передано службе безопасности департамента Ивелин.