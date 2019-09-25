Суд продлил арест до 30 ноября мэру Евпатории Филонову

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя в среду продлил до 30 ноября содержание под стражей главы администрации Евпатории Андрея Филонова, который обвиняется в махинациях с земельными участками, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство старшего следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Филонова Андрея Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, на два месяца, то есть до 30 ноября 2019 года", - сообщила судья Галина Хулапова.

Адвокат Филонова Александр Вольвач сообщил ТАСС, что защита обжалует это решение суда.

Филонов был задержан в начале апреля. По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, по указанию чиновника незаконно был изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Позже в отношении Филонова было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. Общий ущерб в результате махинаций с земельными участками, в которых подозревают мэра, оценивается более чем в 79 млн рублей.

В конце апреля Филонов был отстранен от исполнения полномочий. Он возглавляет администрацию Евпатории с ноября 2014 года.