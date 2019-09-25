Мосгорсуд продлил арест братьям Магомедовым и их сообщнику

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия о продлении ареста в отношении обвиняемых удовлетворить, установить им срок продления меры пресечения до 30 декабря", - огласил постановление судья. До той же даты продлен арест третьего фигуранта дела - экс-главы компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова. Расследование дела завершено, фигуранты знакомятся с собранными следствием порядка 1000 томов материалов. По оценке защиты обвиняемых, на ознакомление с ними потребуется около года.

Тверской суд Москвы в марте прошлого года арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова. Им вменяется организация преступного сообщества и хищение более 11 млрд рублей по девяти эпизодам. Судом наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Всего по делу проходят шесть человек, включая бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова, бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова и гендиректора предприятия "Энергия-М" Юрия Петрова, который отказался от ознакомления с материалами. Потерпевшими по делу признаны ОЗК, АО "Сибмост", Федеральное агентство воздушного транспорта и другие компании.

Обвиняемым инкриминируется совершение миллиардных хищений организованной группой при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, реконструкции калининградского аэропорта Храброво, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС, при подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде и другие эпизоды. Вину никто не признает.

Позиции сторон

Перед началом заседания защита обвиняемых попросила суд разрешить их подзащитным присутствовать в зале вне клетки для подсудимых, а также допросить в качестве свидетелей защиты ряд лиц, чьи показания могут свидетельствовать о невиновности фигурантов дела. Суд не усмотрел нарушений прав фигурантов на защиту и отклонил просьбы адвокатов.

Необходимость продления ареста до 21 месяца следователь аргументировал тем, что фигуранты обвиняются в умышленных корыстных преступлениях в хищении бюджетных денежных средств, сообщали ложные сведения, препятствующие раскрытию. Кроме того, из ходатайства о продлении ареста следует, что к ряду свидетелей, доспрошенных по делу и давших изобличающие показания на обвиняемых, применена госзащита в связи с поступившими в их адрес угрозами. Также следователь заявил, что шесть предполагаемых соучастников скрылись от следствия и объявлены в розыск. Срок следствия по делу продлен до 5 января 2020 года.