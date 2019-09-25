Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов Устинова на его приговор

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрит в четверг жалобу защиты актера и бывшего военнослужащего Росгвардии Павла Устинова на его приговор.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Устинов не признал вину, заявив, что не причинял вреда бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно. По его словам, в тот день на месте проведения митинга у него была назначена деловая встреча.

20 сентября Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство прокуратуры, изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде. Генпрокуратура России просит смягчить приговор актеру и изменить наказание на не связанное с лишением свободы.

В свою очередь адвокат Устинова Павел Чешков рассказал, что выносивший приговор судья не стал допрашивать нескольких свидетелей защиты. Кроме того, он не приобщил к делу видеозапись, на кадрах которой видно, что Устинов не принимал участия в акции протеста 3 августа, а был задержан по ошибке.

Поддержка Устинова

На оглашение приговора Устинову пришел художественный руководитель театра "Сатирикон" народный артист России Константин Райкин. Он заявил, что лично знает молодого человека, так как являлся его преподавателем. Райкин поручился за Устинова и выступил в его поддержку.

На следующий день после оглашения приговора в защиту Устинова выступили худруки театров Москвы. Плакат с надписью "Я/Мы Павел Устинов" в социальных сетях опубликовали художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев, худрук Московского академического театра имени Вл. Маяковского Миндаугас Карбаускис, кинорежиссеры Нигина Сайфуллаева и Наташа Меркулова, актер Семен Трескунов.

Акцию в соцсетях с требованием справедливости для Устинова также запустил актер Александр Паль. Ее поддержали Юлия Пересильд, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Анна Чиповская, Никита Ефремов и другие.

18 сентября у здания Администрации президента РФ прошли пикеты в поддержку осужденного.

Позиция власти

В Кремле заявили, что принимают к сведению общественный резонанс, вызванный делом Устинова, но ни президент России, ни его администрация не могут оказывать влияния на суд. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал дождаться рассмотрения апелляции.

Секретарь генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал дело Устинова вопиющей несправедливостью.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила материалы дела, чтобы изучить его поподробнее.

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выступают за полную отмену обвинительного приговора актеру.