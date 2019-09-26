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Источник: четверо пострадали при пожаре на территории Измайловского кремля в Москве

Площадь возгорания составила 8 кв. м

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пожар возник в одном из зданий на территории Измайловского кремля на востоке Москвы, пострадали четыре человека. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание произошло в одном из павильонов по адресу: Москва, Измайловское шоссе, 73ж. В результате пожара пострадали четыре человека", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, пожар возник на первом этаже здания, на верхних его этажах находится хостел. Людей эвакуировали. "Спасены пятнадцать человек. Площадь возгорания составила 8 кв. м", - добавил он. Пожар потушили.

 

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