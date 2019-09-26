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В СК назвали основные версии причины жесткой посадки Boeing в Барнауле

По данным следствия, это могут быть ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание
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© Следственный комитет РФ/ТАСС

БАРНАУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Следствие рассматривает две основные версии причины жесткой посадки самолета Boeing 767-300 в Барнауле накануне вечером: инцидент мог произойти из-за ошибки пилотов или некачественного технического обслуживания воздушного судна, сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте.

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"Рассматриваются две версии причины инцидента с Boeing в аэропорту Барнаула: ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. Точнее будет известно после ряда экспертиз, изучения большого объема документов. Срок предварительного следствия составит 2 месяца, необходимо провести следствие в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Жесткая посадка Boeing с возгоранием стойки шасси произошла в аэропорту Барнаула в среду в 17:21 мск. На борту находились 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа. Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

За медицинской помощью в результате инцидента обратились 49 человек, один человек госпитализирован. 

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