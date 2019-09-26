Полицейский подозревается в получении взятки от предпринимателя под Саратовом

САРАТОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Полицейского в Саратовской области подозревают в получении взятки в значительном размере, по версии следствия, он несколько лет заранее сообщал о готовящихся проверках предпринимателю и не привлекал его к ответственности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По версии следствия, в период с августа 2016 года по май 2019 года один из руководителей отдела полиции в городе Энгельсе получил от индивидуального предпринимателя взятку - не менее 134 тыс. рублей. За это он сообщал служебную информацию о предстоящих проверках в сфере торговли, а также не привлекал его к ответственности и не проводил проверок в отношении бизнесмена.

Злоумышленника вычислили сотрудники УФСБ региона. Теперь решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области сообщили, что в отношении сотрудника также проводится служебная проверка. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.