СК возбудил дело против осужденных колонии в Пермском крае по подозрению в изнасиловании

ПЕРМЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении двух осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска, где избили заключенного, по подозрению в изнасиловании сокамерника. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух отбывающих наказание осужденных, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, днем 22 сентября двое осужденных 1986 и 1990 годов рождения, отбывающие наказание в исправительной колонии, расположенной в городе Соликамске, избили и изнасиловали сокамерника. Обстоятельства произошедшего выясняются, в ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение. Кроме того, в рамках организованной доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц исправительного учреждения.

24 сентября на официальном канале правозащитного проекта "Гулагу-нет" появилась видеозапись, на кадрах видно, как осужденные наносят несколько ударов молодому человеку по телу, лицу, голове и печени, хватают его за руки и не дают оказать сопротивление. Основатель проекта на своей странице в Facebook утверждает, что эти действия осужденные совершили "по указанию оперативников" - молодой человек отказывался платить им взятки, а также подписывать явки с повинными в том, чего не совершал.

Служебную проверку проводят также сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) России по Пермскому краю и центральный аппарат, результаты инспекции будут направлены в региональное управление Следственного комитета. К выяснению обстоятельств случившегося подключился и аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Прокуратура Пермского края после проверки колонии подтвердила факт неправомерных действий, связанных с нарушениями требований уголовно-исполнительного законодательства в части обеспечения порядка исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, изоляции осужденных, постоянного надзора за ними, их личной безопасности.