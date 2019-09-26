СК возбудил уголовное дело после убийства директора "Рязаньтрансавто"

ТАСС, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством жителя Рязанской области, тело которого с огнестрельными ранениями обнаружено в четверг утром в автомобиле между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка, сообщается на официальном сайте СУ СК России по региону.

"Утром 26 сентября на автодороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка в автомобиле обнаружено тело владельца машины 1980 года рождения с признаками насильственной смерти - огнестрельными ранениями в голову и туловище. По данному факту Рязанским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По информации источника ТАСС в силовых структурах региона, убитый является директором компании-перевозчика "Рязаньтрансавто", известным в Рязанской области бизнесменом Алексеем Громовым.

Как отметили в пресс-службе ведомства, сейчас на месте преступления работают эксперты, следователи и криминалисты. Среди версий произошедшего рассматриваются и причины убийства бизнесмена, связанные с его коммерческой деятельностью.