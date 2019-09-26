Двух жителей Ростова-на-Дону подозревают в создании нарколабораторий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Ростова-на-Дону, они подозреваются в создании нарколабораторий в нескольких частных домах. Их задержали при попытке реализации 17 кг наркотиков, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ РФ по области.

"В отношении [мужчин] по вышеуказанным фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 УК России ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ")", - говорится в сообщении.

Установлено, что два жителя Ростова-на-Дону приобрели несколько домов в сельской местности для производства синтетического наркотика мефедрон. Так, в одном из домов в поселке Лысогорка Куйбышевского района они производили и фасовали наркотические средства. При попытке реализации 17 кг наркотиков их задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

По данным пресс-службы, мужчинам грозит пожизненное заключение.