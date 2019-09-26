Полиция Петербурга установила причастных к обману 10 тыс. дольщиков на 6 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции в ходе расследования уголовных дел установили причастных к обману 10 тыс. дольщиков на сумму в 6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по итогам встречи в четверг начальника главка Романа Плугина с пострадавшими гражданами.

В ведомстве уточнили, что расследование ведется по фактам обмана дольщиков компаниями "Норманн", "СпецКапСтрой", "Город", "Мегаполис" и "О2 Девелопмент".

"Более 10 жилых комплексов не были достроены этими компаниями, в результате противоправных действий пострадали почти 10 тысяч человек, а ущерб составил порядка 6 млрд рублей. По всем фактам установлены лица, причастные к преступлениям, фигурантам предъявлены обвинения", - сказал представитель ведомства. В управлении отметили, что расследование дел в сфере жилого строительства находится на особом контроле у руководства главка. В ходе встречи гражданам, которые пострадали от недобросовестных застройщиков, дали юридические консультации, ответили на интересующие их вопросы.

Уголовные дела в отношении названных компаний получили большой резонанс в Петербурге. В частности, по делу компании "Норманн" в этом году был арестован гендиректор фирмы Владимир Смирнов. Саму компанию по решению арбитража Петербурга признали банкротом.

По делу компании "Город" задержаны братья Руслан и Максим Ванчуговы. Ущерб, по версии следствия, составляет 1,2 млрд рублей. Максима Ванчугова также обвиняют в участии в хищениях из банков "Фининвест", "Евросиб". По данным следователей, от его действий пострадали более трех тысяч дольщиков.