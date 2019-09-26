ТАСС, 26 сентября. Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 17:04 мск в ГУ МЧС России по Республике Татарстан поступило сообщение о пожаре на кровле здания недействующего ресторана "Арарат" по адресу: г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, 2а", - сообщили в министерстве.

Пожарно-спасательными подразделениями установлено, что горит кровля здания на площади 600 кв. м, наблюдаются очаги открытого горения, идет густой черный дым. "Из-за сильного задымления проводится эвакуация жителей рядом стоящих жилых домов", - сообщили в МЧС.

Информация по погибшим и пострадавшим не поступала. В тушении пожара задействованы 82 человека и 23 единицы техники, в том числе от МЧС 62 человека и 16 единиц техники.