Пострадавший в драке в ИК-1 Ярославля осужденный доставлен в больницу

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Осужденный, пострадавший в драке в колонии № 1 Ярославля, где в 2017 году сотрудники ФСИН избили осужденного Евгения Макарова, доставлен в больницу. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

"Была драка между двумя осужденными по личным мотивам, при этом, конечно, вокруг этой ситуации собрались и другие осужденные. Оба получили травмы, сейчас им оказывают медицинскую помощь. По моей информации, один осужденный в медсанчасти, а другой вывезен в лечебное учреждение системы УФСИН", - сказал Бабуркин.

Он также сообщил, что утром в пятницу, 27 сентября, поедет в колонию № 1, выяснит подробности инцидента. "У меня также есть обращение из этой колонии, которое я должен проверить. Оно не связано с пытками или драками", - сказал Бабуркин.

Информация о драке уже поступила ярославской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Члены комиссии также посетят ИК-1 в пятницу, сообщил ТАСС председатель региональной ОНК Олег Кудрявцев.

Ранее пресс-служба УФСИН по региону сообщала о драке двух осужденных в среду в ИК-1 Ярославля. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова рассказала журналистам, а также в своем Telegram-канале, что конфликт произошел на национальной почве, а драка была массовой, один осужденный доставлен в больницу. Эту информацию опровергло УФСИН по региону.