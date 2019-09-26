Владимирский СК подозревает экс-директора завода "Раско" в налоговых махинациях

ТАСС, 26 сентября. Следственное управление СК РФ по Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора компании "Раско", крупного производителя стеклотары, по факту вывода средств, предназначенных на уплату налогов, в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

"Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО "Раско", подозреваемого в сокрытии доходов, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, несмотря на налоговую задолженность компании, бывший директор выводил деньги через счета третьих лиц. В результате этого руководителю удалось скрыть более 40 млн рублей доходов, за счет которых должна погашаться налоговая недоимка.

Ранее аналогичное уголовное дело было возбуждено против еще одного руководителя "Раско", использовавшего такую же схему в работе предприятия. Это ему позволило скрыть более 52 млн рублей доходов. В настоящий момент расследование этого уголовного дела находится на завершающей стадии.