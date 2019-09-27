{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Офицера в Хабаровске оштрафовали за разглашение секретных данных с топографических карт

Он привлек к работе с топографическими картами, в которых содержались секретные сведения, военных без соответствующего допуска

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Хабаровский окружной военный суд признал виновным в разглашении государственной тайны офицера одной из воинских частей, дислоцированных в Хабаровском крае, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщило Управление ФСБ России по Восточному военному округу.

"Хабаровским окружным военным судом капитан Мостепаненко А. В. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к штрафу в размере 20 тыс. рублей", - говорится в распространенном релизе.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 283 УК РФ ("Разглашение государственной тайны").

Факты разглашения гостайны были выявлены сотрудниками военной контрразведки в феврале 2019 года. Осужденный привлек к работе с топографическими картами, в которых содержались секретные сведения, военных, не имеющих соответствующего допуска.

Теги
РоссияХабаровский край
Самолет Вена - Токио совершил незапланированную посадку в Хабаровске
Пострадавших нет, за пассажирами прилетит самолет из Японии
Читать полностью