Офицера в Хабаровске оштрафовали за разглашение секретных данных с топографических карт

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Хабаровский окружной военный суд признал виновным в разглашении государственной тайны офицера одной из воинских частей, дислоцированных в Хабаровском крае, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщило Управление ФСБ России по Восточному военному округу.

"Хабаровским окружным военным судом капитан Мостепаненко А. В. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к штрафу в размере 20 тыс. рублей", - говорится в распространенном релизе.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 283 УК РФ ("Разглашение государственной тайны").

Факты разглашения гостайны были выявлены сотрудниками военной контрразведки в феврале 2019 года. Осужденный привлек к работе с топографическими картами, в которых содержались секретные сведения, военных, не имеющих соответствующего допуска.