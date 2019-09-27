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В Домодедове водитель на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком

В результате аварии ребенок погиб

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Водитель грузовика на пешеходном переходе в Домодедове сбил двух человек, от полученных травм на месте умерла семилетняя девочка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 08:25 в Домодедове на улице Гагарина водитель автомашины ГАЗ совершил наезд на двух пешеходов", - сказали в ведомстве. В результате ДТП от полученных травм на месте погиб ребенок в возрасте семи лет, мать ребенка госпитализирована с травмами в городскую больницу.

По данным подмосковной полиции, водитель с места ДТП не скрылся, он задержан. На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

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