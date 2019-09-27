Количество самоубийств среди военнослужащих США достигло рекордного уровня в 2018 году

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Количество самоубийств в действующих частях Вооруженных сил США достигло в 2018 году рекордного уровня - суицид совершили 325 военнослужащих. Об этом Пентагон сообщил в обнародованном в четверг докладе, в котором оговаривается, что соответствующая статистика ведется с 2001 года.

Как указали представители Минобороны, в Армии - в США так называют Сухопутные войска - покончили с собой 139 человек, Военно-морских силах - 68, Военно-воздушных силах - 60 и Корпусе морской пехоты - 58. Согласно данным Пентагона, в прошлом году на действительной службе находились 1,35 млн солдат, матросов, летчиков и морпехов.

Для сравнения: в 2017 году совершили суицид 285 военнослужащих, в 2016 году - 280, в 2012 году - 319, в 2009 году - 310.

Кроме того, в минувшем году совершили самоубийства 135 национальных гвардейцев и 81 резервист. В совокупности получается 541 человек, что значительно превышает число американских военнослужащих, погибающих ежегодно в зонах боевых действий в Афганистане, Ираке, Сирии и других странах. Так, потери Пентагона в 2017 году составили 31 человек, в 2016 году - 26.

В Минобороны в очередной раз заверили, что пытаются решить проблему самоубийств, разрабатывая и внедряя в войска различные программы, призванные предотвратить эмоциональные или психологические срывы у солдат и офицеров. Увеличилось число штатных психотерапевтов в подразделениях. По существующим нормам, на 700 военнослужащих должен приходиться один психиатр. На регулярной основе врачи стали проводить соответствующие исследования непосредственно в частях, воюющих в Афганистане, а до декабря 2011 года - и в Ираке.

Специалисты отмечают, что есть взаимосвязь между количеством дней, проведенных в боевой обстановке, и уровнем самоубийств. Однако основными факторами, толкающими на суицид, являются проблемы личного характера: обманутые надежды, неудачный брак, финансовые трудности, а также стресс.