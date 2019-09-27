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AFP: число жертв обрушения золотого рудника в Чаде увеличилось до 52

Еще 37 человек получили травмы

ТАСС, 27 сентября. Не менее 52 человек погибли, еще 37 пострадали при обрушении золотого рудника в Чаде. Об этом в пятницу сообщает AFP со ссылкой на правительственный источник.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

По данным собеседника агентства, среди пострадавших 21 человек находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что число погибших еще может увеличиться. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Обрушение произошло в ночь с понедельника на вторник в провинции Тибести в северной части страны, недалеко от границы с Ливией. По данным AFP, на нелегальных золотых рудниках работают сотни людей.

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