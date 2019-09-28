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СМИ: в Южной Корее загорелось грузовое судно

На борту судна были граждане России и Филиппин, отмечает агентство Yonhap

ТАСС, 28 сентября. Девять человек пострадали в результате взрыва и пожара на грузовом судне в порту Ульсан в Южной Корее. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap .

Отмечается, что один человек получил серьезные травмы.

По данным агентства, на борту были 25 человек, все они иностранцы: граждане РФ и Филиппин. Отмечается, что все были спасены. Огонь распространился на другое судно, на борту которого находился 21 человек, все они также были спасены.

О причинах инцидента пока неизвестно. Судно перевозило нефтепродукты с Каймановых островов.

Береговая охрана начала расследование. Также были предприняты меры по перемещению находившихся рядом судов во избежание распространения огня.

В новость были внесены изменения (9:57 мск) - добавлена информация о находившихся на борту 

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