Два человека погибли в ДТП в Вологодской области

ТАСС, 29 сентября. Два легковых автомобиля столкнулись в Череповецком районе Вологодской области. Два человека погибли, еще трое получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

"По предварительным данным, примерно на четвертом километре автодороги Абаканово - Слабеево автомобиль Chery Amulet обгонял мотоблок и столкнулся со встречным автомобилем Lada Largus. В результате ДТП водитель Chery Amulet (мужчина 1970 года рождения) погиб, в Lada Largus тоже есть погибший - мужчина 1989 года рождения. Также в автомобиле Lada Largus есть пострадавшие, по предварительным данным, три человека", - сказал собеседник агентства.