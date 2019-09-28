{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли в ДТП в Вологодской области

По предварительным данным, еще три человека пострадали

ТАСС, 29 сентября. Два легковых автомобиля столкнулись в Череповецком районе Вологодской области. Два человека погибли, еще трое получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

"По предварительным данным, примерно на четвертом километре автодороги Абаканово - Слабеево автомобиль Chery Amulet обгонял мотоблок и столкнулся со встречным автомобилем Lada Largus. В результате ДТП водитель Chery Amulet (мужчина 1970 года рождения) погиб, в Lada Largus тоже есть погибший - мужчина 1989 года рождения. Также в автомобиле Lada Largus есть пострадавшие, по предварительным данным, три человека", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияВологодская область
Последствий произошедшего в Забайкалье землетрясения в ближайших селах нет
Эпицентр землетрясения находился в Амурской области, толчки ощутили в селе Новая Чара и в Чите
Читать полностью