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СМИ: в канадской провинции зафиксировали более 170 аварий из-за снегопада

Всего пострадали 13 человек

ОТТАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 170 ДТП произошло в канадском городе Калгари (провинция Альберта) и его пригородах после начала первого в сезоне и непривычно раннего для этого региона снегопада. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

По данным полиции, они зафиксировали 171 ДТП, при этом в одной аварии столкнулись сразу 16 автомобилей. Всего пострадали 13 человек. Водителей просят без особой необходимости не пользоваться личным автотранспортом.

В аэропорту Калгари отменены десятки авиарейсов. Пассажиров и встречающих просят следить за информацией о своих рейсах.

По прогнозу синоптиков, на юге региона, где в частности расположен город Калгари, с субботы и до полудня понедельника выпадет до 25 см снега. Метеорологи отмечают, что столь ранний приход зимы нехарактерен для Альберты, хотя в истории метеонаблюдений уже отмечались подобные события. Например, в 2014 году в Калгари 8 сентября выпало до 10 сантиметров снежных осадков, хотя традиционно снегопады начинаются в регионе только в конце октября. На данный момент самый сильный снегопад в сентябре в Альберте был отмечен в 1921 году, причем также 8 сентября, когда в Калгари выпало 12 сантиметров снега.

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