СМИ: в канадской провинции зафиксировали более 170 аварий из-за снегопада

ОТТАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 170 ДТП произошло в канадском городе Калгари (провинция Альберта) и его пригородах после начала первого в сезоне и непривычно раннего для этого региона снегопада. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

По данным полиции, они зафиксировали 171 ДТП, при этом в одной аварии столкнулись сразу 16 автомобилей. Всего пострадали 13 человек. Водителей просят без особой необходимости не пользоваться личным автотранспортом.