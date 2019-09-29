СМИ: в канадской провинции зафиксировали более 170 аварий из-за снегопада

ОТТАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 170 ДТП произошло в канадском городе Калгари (провинция Альберта) и его пригородах после начала первого в сезоне и непривычно раннего для этого региона снегопада. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.
По данным полиции, они зафиксировали 171 ДТП, при этом в одной аварии столкнулись сразу 16 автомобилей. Всего пострадали 13 человек. Водителей просят без особой необходимости не пользоваться личным автотранспортом.
Snow is already starting to fall in Alberta, Canada. I just came across this video from @Safety_Canada7. I can't emphasize this enough, this is highly unusual this early in the colder season. The growing season is definitely over. Batten down the hatches.pic.twitter.com/o4PdKeWeYI— Chris Martz Weather (@ChrisMartzWX) September 27, 2019
В аэропорту Калгари отменены десятки авиарейсов. Пассажиров и встречающих просят следить за информацией о своих рейсах.
По прогнозу синоптиков, на юге региона, где в частности расположен город Калгари, с субботы и до полудня понедельника выпадет до 25 см снега. Метеорологи отмечают, что столь ранний приход зимы нехарактерен для Альберты, хотя в истории метеонаблюдений уже отмечались подобные события. Например, в 2014 году в Калгари 8 сентября выпало до 10 сантиметров снежных осадков, хотя традиционно снегопады начинаются в регионе только в конце октября. На данный момент самый сильный снегопад в сентябре в Альберте был отмечен в 1921 году, причем также 8 сентября, когда в Калгари выпало 12 сантиметров снега.