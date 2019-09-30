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Россельхознадзор выявил вывоз свинины из угрожаемой зоны по АЧС в Приморье

В отношении вывозящей организации возбудили два административных дела

ТАСС, 30 сентября. Россельхознадзор обнаружил вывоз свинины из угрожаемой зоны по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Уссурийска Приморского края, где увеличивается число карантинных по этому заболеванию зон, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю.

"Управлением Россельхознадзор с помощью ФГИС "Меркурий" установлены факты вывоза свинины из незащищенного от угроз предприятия второй угрожаемой зоны по АЧС предприятием ООО "Лаверна", отнесенным к I компартменту, находящегося на территории Уссурийска", - говорится в распространенном сообщении.

Замороженная свинина весом 649,8 кг после оформления недостоверных сопроводительных документов была поставлена во Владивосток, Спасск-Дальний и Кавалеровский район Приморского края. "Вывоз из второй угрожаемой зоны свиноводческой продукции и сырья, не прошедшего промышленной тепловой обработки при температуре выше 70°С, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам, запрещен", - уточили в ведомстве.

В отношении ООО "Лаверна ДВ" возбуждено два административных дела по частям 1 и 2 статьи 10.6 КоАП РФ ("Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил"). Деятельность предприятия приостановлена на 6 месяцев.

В пятницу, 27 сентября в Приморском крае зарегистрировали шестнадцатый очаг АЧС, который находится в Ханкайском районе Приморья. С начала августа очаги АЧС были зарегистрированы на территориях Пограничного, Красноармейского, Дальнереченского и Надеждинского районов, а также города Дальнереченска и Лесозаводского городского округа. Всего на территории Приморского края до сегодняшнего дня было зарегистрировано 17 очагов, из них в двух случаях карантин уже снят.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо.

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