В Оренбургской области полицейский помещен под домашний арест по обвинению в пытках

ОРЕНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Саракташский районный суд Оренбургской области назначил меру пресечения в виде домашнего ареста полицейскому, обвиняемому в применении насилия к задержанным и пытках электрошокером. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

"Саракташским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 ноября для полицейского, которому предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части третьей статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказали в пресс-службе.

Следствие обвинило полицейского в превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения и с применением оружия или специальных средств. Ранее уголовное дело было возбуждено по итогам доследственной проверки, проведенной по информации о пытках. Потерпевшими признаны Роман Чиквиладзе и его сводный брат, ранее заявившие об избиении электрошокером в отделе полиции станции Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области. Таким образом, заявили они, правоохранители вынуждали их сознаться в краже пяти тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Оренбургской области ТАСС сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. "В случае установления вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - уточнили в пресс-службе полиции.