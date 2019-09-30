Три человека погибли в результате двух пожаров в Башкирии

УФА, 30 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате пожаров в Ишимбайском и Ермекеевском районах Башкирии, горели жилой дом и хозяйственная постройка, сообщает в понедельник главное управление МЧС по региону.

"Поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Скворчиха Ишимбайского района республики. Пожар локализован на площади 80 кв. м, в ходе тушения пожара обнаружены погибшие мужчина 1959 года рождения и женщина 1941 года рождения. Еще один пожар произошел в Ермекеевском районе республики. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли надворной хозяйственной постройки. В результате пожара огнем повреждены кровля и потолочные перекрытия на площади 24 кв. м, погиб мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении.

Устанавливаются причины пожаров и обстоятельства произошедшего.