В Москве возбуждено дело о проведении магнитно-резонансной томографии без лицензии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о проведении сотрудниками медцентра в Москве магнитно-резонансной томографии (МРТ) без лицензии. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, не позднее апреля 2019 года сотрудники одного из медицинских центров в районе улицы Лескова разместили лечебно-диагностический комплекс МРТ, установленный на платформе большегрузного прицепа, без регистрационного знака. С апреля по июнь сотрудники центра эксплуатировали данное оборудование, оказывали неограниченному кругу лиц не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей медицинские услуги без специального разрешения (лицензии) по профилю "Рентгенология", - сообщила Иванова.

По материалам территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности"). Аппарат, представляющий опасность для здоровья граждан, изъят. Представитель ГСУ добавила, что в ходе проведения следственных действий была изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность общества. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы, проверяется медицинский центр, предоставляющий услуги МРТ.