СМИ: полиция в Гонконге задержала актера по делу о штурме парламента

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 сентября. /ТАСС/. Полиция в Гонконге задержала в понедельник двух оппозиционных активистов по делу о штурме Законодательного совета. Среди них - 40-летний киноактер Грегори Вонг - активный участник многих антиправительственных митингов, сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

Утверждается, что актер был задержан у себя дома утром и доставлен в штаб-квартиру полиции в районе Ван Чай. Был взят под стражу и другой политический активист Вентус Лау. Оба они подозреваются в причастности к штурму парламента и учиненным там погромам.

1 июля, в день 22-й годовщины перехода Гонконга под суверенитет Китая, сотни радикально настроенных демонстрантов штурмовали комплекс Законодательного совета. Разбив стеклянные окна и двери, они прорвались внутрь, устроили погромы и акты вандализма. Позже их вытеснила оттуда полиция, применившая слезоточивый газ.

Лица атакующих были скрыты масками и защитными очками за исключением лишь одного участника по имени Брайн Леунг: он демонстративно снял маску в зале заседания перед камерами. Однако в июле он и еще около шести десятков предполагаемых активных участников штурма, чтобы избежать ареста, вылетели за рубеж.

В начале лета в городе вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции, которые периодически сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

Очередные крупные антиправительственные выступления планируются 1 октября, в праздничный день по случаю 70-летней годовщины основания КНР.