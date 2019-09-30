Из-за разлива нефтепродуктов на дороги в Комсомольске-на-Амуре возбудили уголовное дело

ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. После разлива нефтепродуктов на дороги в Комсомольске-на-Амуре возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ ("Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения")", - сказали в пресс-службе управления.

Неизвестные в ночь на субботу залили нефтепродуктами три недавно отремонтированных центральных городских улицы - проспект Первостроителей, Шиханова и Васянина. Общая площадь разлива составила 80,5 тыс. кв. м. Проезд по ним закрывался и открыт был в воскресенье только по проспекту Первостроителей после того, как пожарным удалось смыть нефтепродукты с улицы. Полиция и следствие проводят проверку.