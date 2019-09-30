Вооруженный ножовкой неизвестный проник в здание школы на Кубани

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Краснодарского края проводят проверку в связи с инцидентом, произошедшим в школе станицы Имеретинской, где в кабинет начальных классов проник неизвестный с ножовкой. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"По предварительным данным, около 8 утра 30 сентября в кабинет начальных классов школы проник 33-летний мужчина. Находясь в учебном классе, он причинил себе телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и доставили его в больницу, где врачи оказали ему помощь. Отмечается, что ни школьники, ни работники учебного учреждения в результате инцидента не пострадали.