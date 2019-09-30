Подросток из Петербурга получил 2,5 года воспитательной колонии за поджог знакомой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил подростка к двум годам и шести месяцам воспитательной колонии за поджог своей несовершеннолетней знакомой в ноябре прошлого года. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года в воспитательной колонии", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что подростка осудили по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Процесс проходил в закрытом режиме. С подростка и его законных представителей также взыскали 2 млн рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшей.

ЧП прошло в ноябре прошлого года - подростки устроили в квартире в Петербурге вечеринку, в ходе которой 14-летнюю девочку облили горючей жидкостью и подожгли. Позже подозреваемый в поджоге был задержан и помещен в СИЗО. Защита подозреваемого настаивала на его передаче под присмотр родителей и бабушке, однако суд отказал.