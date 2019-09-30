В Ингушетии задержан 18-летний местный житель, напавший на полицейских с ножом

МАГАС, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали 18-летнего молодого человека, который минувшей ночью напал с ножом на правоохранителей, когда у него попытались проверить документы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"Нарядом ППС ОМВД РФ по Карабулаку при патрулировании для проверки документов был остановлен подозрительный гражданин, на требование предоставить документы он стал вести себя агрессивно, набросился на полицейских, угрожая ножом. В соответствии с ФЗ "О полиции" правоохранители применили табельное оружие, в результате чего нападавший был ранен. Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого в преступлении, им оказался 18-летний житель Карабулака", - говорится в сообщении.

В настоящее время нападавший находится в медучреждении. Один из полицейских при задержании злоумышленника получил резаные раны руки, ему оказана медицинская помощь.

На место происшествия выезжал министр внутренних дел по Ингушетии, генерал-майор полиции Михаил Коробкин, руководители ряда подразделений министерства и СУ СК РФ по республике. Собранный материал по данному факту для принятия процессуального решения направлен в следственные органы.