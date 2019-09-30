Уголовное дело возбуждено в связи с пропажей несовершеннолетней в Перми

ПЕРМЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 15-летней жительницы города Пермь, которая в субботу днем ушла из дома и не вернулась. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю по факту безвестного исчезновения 15-летней жительницы города Перми возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). До настоящего времени несовершеннолетняя не найдена", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следственных органов, 28 сентября 2019 года девушка около 15:00 (13:00 мск) вышла из дома по улице Молдавская, 4 в Орджоникидзевском районе Перми. Ее местонахождение неизвестно.