Суд продлил домашний арест фигуранту дела о беспорядках в Москве Фомину до 8 января

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на три месяца продлил домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Сергею Фомину. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия о продлении Фомину меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 8 января 2019 года подлежит удовлетворению", - огласила постановление судья Наталья Дударь.

Ранее индивидуальный предприниматель Фомин был переведен из СИЗО под домашний арест. По данным следствия, он организовал и принял участие в массовых беспорядках. Вину Фомин не признает. Срок следствия по делу установлен до 27 января 2020 года.

В ходе заседания следователь мотивировал ходатайство СК тем, что предъявленное Фомину обвинение является тяжким, он может скрыться от следствия. Прокурор полностью поддержал просьбу о продлении срока домашнего ареста. Защита и обвиняемый просили суд отклонить ходатайство и отпустить Фомина в зале суда.

26 сентября Басманный суд Москвы отпустил из-под стражи в зале суда другого фигуранта дела, Алексея Миняйло, не избрав ему никакую меру пресечения, так как не усмотрел в его действиях признаков уголовных преступлений. Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении него. Миняйло был арестован после несогласованной акции 27 июля в центре Москвы, его, так же как Фомина, обвиняли в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Как сказал в четверг агентству адвокат Алан Гамазов, Миняйло попросит компенсацию за незаконное уголовное преследование, так как "обвинение снято по реабилитирующим основаниям".