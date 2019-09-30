В Москве 30 человек задержали за незаконные финоперации с оборотом 300 млн рублей в месяц

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России по Москве и Московской области пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности с денежным оборотом около 300 млн рублей в месяц. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что криминальная организация состояла из самостоятельных структурных подразделений, в нее входило около 30 соучастников. Злоумышленники более 10 лет без лицензии осуществляли финансовые операции на территории Московского региона. В их распоряжении находились реквизиты более 130 юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%. Незаконный оборот денежных средств составлял около 300 млн рублей в месяц", - рассказала она.

Кроме того, по словам Волк, в противоправную деятельность были вовлечены работники ряда финансово-кредитных учреждений, которые за вознаграждение занимались открытием и ведением расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, перечислением денежных средств с целью последующего обналичивания, а также выдачей наличных денег.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 210 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)"). Сотрудники правоохранительных органов провели 65 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях на территории Московского региона, Саратовской и Ярославской областей, в Краснодарском крае и Республике Коми.

"Обнаружено и изъято свыше 130 печатей фиктивных организаций, более 100 телефонов, которые, по имеющейся информации, использовались для оперативного управления по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе банк-клиент, оригиналы регистрационных документов фиктивных организаций, финансовая документация, компьютерная техника, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - рассказала представитель МВД.

В результате шестеро из предполагаемых организаторов и активных участников преступного сообщества заключены под стражу, в отношении еще 25 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.