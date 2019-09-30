Суд оставил в СИЗО еще одного обвиняемого в нападении на полицейского на акции 27 июля

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Никиту Чирцова, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление районного суда оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения" - сказал собеседник агентства. Согласно решению районного суда, обвиняемый будет находиться под стражей до начала ноября.

Чирцову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия к представителю власти"). Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. Белорусские власти обязали его покинуть страну, что тот и сделал, самостоятельно улетев в Москву. Спустя сутки его задержали уже российские правоохранительные органы.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Чирцова за участие в незаконной акции. Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").