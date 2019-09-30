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В Кишиневе 10 человек пострадали и один погиб в ДТП с троллейбусом

Водитель Porsche на полном ходу врезался в троллейбус и получил травмы, несовместимые с жизнью

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, десять пострадали в результате аварии в Кишиневе, где в понедельник кроссовер Porsche на полном ходу врезался в троллейбус. Как говорится в сообщении пресс-службы муниципальной полиции, от удара троллейбус отбросило на тротуар, где находились люди.

"Один человек погиб, не менее десяти получили травмы - и те, кто был в троллейбусе, и те, кто находился на остановке", - пояснила пресс-секретарь ведомства Светлана Скрипник. По ее словам, на месте работают шесть экипажей скорой помощи, три пожарные машины.

По предварительным данным погиб водитель Porsche, который от удара вылетел через лобовое стекло и получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Молдавия
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