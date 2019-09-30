Ударивший сотрудника ОМОН футбольный болельщик в Петербурге получил год колонии-поселения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Футбольный болельщик, ударивший сотрудника ОМОН в стычке во время матча между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром" в Санкт-Петербурге, приговорен судом к году в колонии-поселения, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что осужденный Денис Первачук нанес удар рукой заместителю командира батальона ОМОН Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Первачука осудили по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Осужденный признал свою вину.

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" состоялся на "Газпром-Арене" 3 августа. Игра завершилась со счетом 1:1. Во время матча между фанатами и омоновцами произошла стычка, инцидент записали на видео и опубликовали в сети.

После матча было возбуждено уголовное дело, в ходе его расследования было задержано несколько человек. В полиции Петербурга ТАСС также сообщали, что после матча еще 17 человек привлекли к административной ответственности.