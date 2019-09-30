Налетчики на офисы "Росгосстрах банка" в Петербурге получили от 11 до 17 лет колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга приговорил четверых участников организованной преступной группы (ОПГ), совершавших вооруженные нападения на офисы "Росгосстрах банка", к срокам заключения в колонии от 11 до 17 лет, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Подсудимыми по делу стали Резиуан Бешкуров, который являлся создателем и лидером ОПГ, а также Теймураз Биев, Анзор Бгажноков и Азамат Сакиев. "Суд назначил наказание: Бешкурову - 17 лет, Биеву - 14 лет, Бгажнокову - 12 лет, Сакиеву - 11 лет в исправительных колониях строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

Всех участников ОПГ осудили по статьям 162 УК РФ ("Разбой") и 209 УК РФ ("Бандитизм"). В ходе расследования дела следователям удалось установить причастность осужденных к пяти эпизодам вооруженных нападений на офисы банка и одному приготовлению к совершению такого преступления. Члены ОПГ похитили средства на сумму почти 2 млн рублей.

Преступная группа, по данным пресс-службы, была создана в Петербурге в 2016 году. Офисы "Росгосстрах банка" организатор ОПГ Бешкуров выбрал в качестве целей из-за "свободного в них доступа, слабой укрепленности, отсутствия охраны, малочисленности работавших там офисных сотрудников", которые были в основном женщинами.

Во время нападений осужденные использовали микроавтобус Peugeot, маски, а также огнестрельное оружие. Просуществовала ОПГ до конца февраля 2017 года, когда ее участники и организатор были задержаны. В пресс-службе судов города отметили, что трое участников группы и ее организатор частично признали вину в преступлениях, а один из осужденных - Азамат Сакиев - отказался признать вину.