Спасатели обнаружили тело члена экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа судна Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане. Об этом в понедельник сообщил судовладелец.

"Bourbon с болью сообщает о гибели одного из членов экипажа Bourbon Rhode, - говорится в коммюнике компании. - Тело пропавшего моряка было обнаружено одним из самолетов, участвовавших в поисках, и поднято на борт одного из кораблей". В сообщении подчеркивается, что поисковая операция продолжается.

В субботу стало известно, что судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого граждане Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане 26 сентября. Это случилось на расстоянии около 1,2 тыс. морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). По данным СМИ, судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов и попало в циклон. Позже стало известно, что корабль затонул. На его борту находилось 14 членов экипажа.

Судовладелец уточнил, что трое членов экипажа судна, среди которых двое - украинцы, - были спасены благодаря самолету ВМС Франции, который был направлен в зону поиска.