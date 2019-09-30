На Сахалине ребенок из дома-интерната умер от ожогов из-за неосторожности санитарки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении палатной санитарки Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Тымовском районе Сахалина. Ее обвиняют в причинение смерти несовершеннолетней по неосторожности.

Женщина перепутала теплую воду с горячей. В результате этого 15-летняя девочка получила ожоговый шок. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"В отношении палатной санитарки отделения милосердия Кировского детского дома-интерната следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в распространенном сообщении.

Следствие установило, что санитарка положила несовершеннолетнюю в ванну, включила воду и ушла за памперсами и пеленкой. Вернувшись, женщина поняла, что из крана течет горячая вода. Увидев на теле девочки ожоги, санитарка вызвала скорую помощь. Согласно выводам врача, предварительная причина смерти девочки - ожоговый шок, следствие ожоговой болезни на фоне термического ожога кожного покрова второй степени.

На место происшествия незамедлительно выехали следователь-криминалист и старший эксперт отдела криминалистики следственного управления.