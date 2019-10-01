МВД сообщило о росте более чем на 50% числа преступлений, связанных с продажей наркотиков

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Число выявленных в России преступлений, связанных с продажей наркотиков, в первом полугодии этого года выросло более чем на 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Результаты работы органов внутренних дел в первом полугодии 2019 года свидетельствуют о снижении на 1,3% числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом на 51,2% возросло количество выявленных фактов сбыта", - сказал представитель министерства.

Он подчеркнул, что в этом году в соответствии со стратегией государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года основные усилия органов внутренних дел сконцентрированы на противодействии организованным формам наркобизнеса, раскрытии наиболее опасных видов преступлений, выявлении сбытчиков наркотиков.

"Следственным департаментом МВД России в этом году подготовлены три обзора положительного опыта расследования уголовных дел, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ посредством интернета, совершенных преступными сообществами, а также назначения дактилоскопических экспертиз, организации и тактики проведения осмотра мест производства наркотических и психотропных веществ", - рассказали в МВД.