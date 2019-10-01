Аэроэкспресс сбил женщину на севере Подмосковья

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Электричка сбила женщину на севере Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"В линейный отдел МВД России на станции Москва - Белорусская поступила информация о том, что аэроэкспрессом Шереметьево - Москва на перегоне Лобня - Марк в районе станции Марк травмирована женщина 1982 года рождения", - сообщили в транспортной полиции.

По предварительной информации, женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Она госпитализирована, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.