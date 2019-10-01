В Петербурге задержаны пять организаторов 150 фирм по выводу и обналичиванию денег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники экономической полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность преступной группы по незаконному выводу денег за рубеж и обналичиванию средств, задержаны пять человек. Об этом сообщили во вторник журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате проведения оперативно-следственных мероприятий задержали пять участников организованной группы. Все участники - мужчины, их возраст варьируется от 30 до 53 лет. Полицейские установили, что злоумышленники зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг, входящих в один холдинг", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Подозреваемые задержаны по уголовному делу по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Полицейские провели обыски на 25 квартирах и в 10 офисах для изъятия материалов, подтверждающих преступление.

По версии следствия, злоумышленники работали в городе с 2017 года и за это время смогли незаконно заработать около 50 млн рублей, а годовой оборот незаконных фирм, в которых работали порядка 60 человек, по оценке полиции, мог достигать 1 млрд рублей.

Все подозреваемые помещены под домашний арест.