Угроза взрыва в магаданской школе оказалась ложной

ТАСС, 1 октября. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в магаданской школе № 21, которое во вторник днем поступило в полицию, не подтвердилось, сообщается на сайте управления МВД России по региону.

"1 октября около 12:00 (04:00 мск) в дежурную часть отдела МВД России по Магадану поступила информация о том, что в службу спасения позвонил неизвестный и сообщил о подозрительном предмете в образовательном учреждении по улице Октябрьской. В ходе обследования помещений информация не подтвердилась", - говорится в сообщении..

На месте работали саперы, полиция и спецназ. В настоящее время устанавливается человек, который звонил в полицию.