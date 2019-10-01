Против экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело о мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 1 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего экс-министра социальной политики Красноярского края Галины Пашиновой, покинувшей правительство региона в октябре 2018 года, ее подозревают в мошенничестве. Об этом во вторник говорится в официальном сообщении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, Пашинова вместе с подчиненными ей сотрудниками министерства похитила два миллиона рублей, предназначенных для приобретения подарков ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая.

Ранее СК сообщал, что по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший первый замминистра социальной политики Красноярского края Наталья Колягина, экс-начальник отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих Ольга Гилева, а также предприниматель, имя которого не называется, однако известно, что он является родственником одной из фигуранток дела.

По данным следствия, сотрудницы министерства с февраля по июнь 2018 года заключили 25 государственных контрактов на приобретение подарков для ветеранов с коммерческой фирмой, в которой фактическое руководство осуществляли родственники одной из фигуранток. Полностью исполнен только один контракт на сумму до 100 тыс. рублей, еще два исполнены частично. Остальные контракты не были исполнены, а более 2 млн рублей были похищены. В домах подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты чайники и мультиварки, приобретенные, по предварительным данным, на бюджетные деньги в качестве подарков для ветеранов Великой Отечественной войны.

Пашинова была министром социальной политики края дважды: в 2008-2013 гг. и в 2016-2018 гг., а в 2013-2016 гг. она курировала эту сферу в ранге вице-премьера краевого правительства.