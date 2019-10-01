Московская полиция подала иски к Навальному и Соболь

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московская полиция подала в Симоновский суд Москвы иски к блогеру Алексею Навальному и Любови Соболь. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.

"Зарегистрировано два иска, истец - ГУ МВД России по Москве. По одному из исков ответчиками заявлены Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, по другому - Георгий Албуров и Любовь Соболь", - сказал собеседник агентства. В базе суда пока нет отметки о принятии иска к производству и даты слушаний.

Суть исковых требований не уточняется.

Ранее ТАСС сообщал, что Симоновский суд 21 октября рассмотрит иски от Московского метрополитена, ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" к соорганизаторам несанкционированной акции в Москве 27 июля Георгию Албурову и Любови Соболь. Компании требуют с ответчиков компенсацию ущерба в размере около 4 млн рублей.

10 сентября Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП "Мосгортранс" на 1,2 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля, среди них Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьев, Олег Степанов, Юлия Галямина. "Мосгортранс" просил взыскать с ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей.