Шесть человек пострадали в ДТП под Владимиром

ВЛАДИМИР, 1 октября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали при столкновении "Газели" и двух грузовиков на южном объезде Владимира, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

"Около 08:00 мск 1 октября на 184-м км трассы М-7 "Волга", по предварительной информации, произошло столкновение двух фур и "Газели". По состоянию на 09:30 мск сообщается о шести пострадавших. На месте работают сотрудники ГИБДД вместе с другими экстренными службами", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Владимира, в учреждение доставлены трое пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. "Один в реанимации, остальных обследуют", - отметили в ГКБ.

Движение по дороге перекрыто в связи с ДТП, организован объезд по автодороге М-7 "Волга", подъезд к городу Иваново, через Владимир и региональную автодорогу 17Р-1.