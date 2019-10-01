В ДТП в Крыму погибли три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали, трое погибли на трассе "Таврида" в Крыму во вторник в результате столкновения двух автомобилей, в том числе машины, зарегистрированной в одной из стран ближнего зарубежья, говорится в пресс-релизе МВД по региону.

"1 октября, около 08:40 мск на автодороге "Таврида" (76-й км) в районе п. Приморское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lada Priora и Kia Optima, зарегистрированного в одной из стран ближнего зарубежья. В результате ДТП погибли три человека, пострадали пятеро", - говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Kia. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, его обстоятельства выясняются.

Все погибшие, уточняется в сообщении МВД по Крыму, находились в автомобиле Lada. "Приняты меры по оказанию первой помощи пострадавшим, а также информированию родственников пострадавших", - говорится в сообщении.

Иномарка была зарегистрирована на территории Армении, уточнил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.