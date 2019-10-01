СМИ: ВСУ обстреляли село в Донбассе, где находились представители ОБСЕ и Красного Креста

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли во вторник огонь из стрелкового оружия по селу Коминтерново в Донбассе, в результате чего в зоне обстрела оказались сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на заявление представительства Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК.

"Сегодня ремонтные бригады при координации и содействии оперативной группы представительства ДНР в СЦКК, СММ (Специальной мониторинговой миссии - прим.ТАСС) ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста выехали на место работ по восстановлению электроснабжения в село Коминтерново, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. - Несмотря на ранее согласованный режим тишины, ВСУ открыли огонь с применением стрелкового оружия".

По предварительным данным, в результате обстрела села Коминтерново пострадавших и повреждений нет, отмечает ДАН. ДНР повторно запросила у представителей украинской стороны гарантии безопасности.

Как сообщает ДАН, армия Украины вопреки достигнутым в июле договоренностям о соблюдении режима прекращения огня не прекращает обстрелы в Донбассе. В прошедшие сутки в ДНР было отмечено 15 нарушений со стороны украинских военных, по территории ДНР выпущено более полусотни боеприпасов, сообщает агентство.