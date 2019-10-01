В отношении экс-директора водоканала в Сочи возбуждено дело о превышении полномочий

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора МУП города Сочи "Водоканал" по статье о превышении должностных полномочий. Его подозревают в заключении крупных контрактов без согласования с администрацией и доведении предприятия до крупных долгов. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе управления СК по Краснодарскому краю.

"По материалам, предоставленным органами прокуратуры, возбуждены уголовные дела в отношении бывшего директора МУП города Сочи "Водоканал". Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Установлено, что муниципальное унитарное предприятие не вправе без согласия собственника - администрации города Сочи - совершать крупные сделки, а также сделки, в совершении которых заинтересован его руководитель. Он заключил с одной из коммерческих организаций экономически необоснованный договор на оказание услуг по хранению имущества предприятия, что привело к оплате услуг на сумму свыше 500 тыс. рублей и возникновения кредиторской задолженности в размере более 55 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что события произошли в 2017 году, бывший руководитель не предпринимал никаких мер по ликвидации долгов. Кроме того, в том же году он безвозмездно подключил к сетям водоснабжения и водоотведения объект капитального строительства, абоненты не платили деньги за предоставляемые услуги, ущерб составил более 2 млн рублей. Помимо этого, несмотря на наличие в штате юристов, бывший директор МУП "Водоканал" заключил в 2019 году договоры на оказание юридических услуг со сторонней организацией и заплатил ей за это свыше 9 млн рублей.

В главке добавили, что на время следствия обвиняемый взят под стражу.